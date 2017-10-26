Екатеринбуржцы собирают подписи за отставку директора ЦПКиО

На сайте общественных петиций change.org появилась инициатива с требованием отставки директора Центрального парка культуры Екатеринбурга (ЦПКиО) Романа Шадрина.

"Из места отдыха и развлечений для жителей и гостей города парк превращается в дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство, больше похожее на дикий пустырь, а не на рекреацию", - говорится к тексте петиции. - "Шадрин прямо заявляет, что не видит необходимости преображать территорию ЦПКиО в соответствии с мировыми стандартами, делать его удобным, безопасным и дружелюбным для всех людей всех возрастов и всех физических кондиций".