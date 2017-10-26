Цены на продукты на «Социальной ярмарке» в Челябинске ниже на 10-15 процентов

Активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» вместе с депутатами ЗСО и Совета Калининского района проверили ассортимент и цены на продукты на социальной ярмарке, которая недавно открылась в Килининском районе Челябинска. Инициатором проекта стал депутат Госдумы Анатолий Литовчено, которого поддержал глава Челябинской области Борис Дубровский.

Челябинцы уже больше недели приобретают здесь продукты ежедневного спроса и деликатесы. Цены на большинство товаров ниже, чем в любом другом магазине. А качество и свежесть – на высоте – эти товары приводят от производителей напрямую, минуя торговые сети.

Депутаты сравнили цены и пришли к выводу, что на ряд товаров повседневного спроса цены ниже на 10-15 процентов. Учитывая то, что большинство южноуральцев предпочитает закупаться в гипермаркетах, такая экономия станет большим подспорьем семейному бюджету.

– Мука по 25 рублей за килограмм, молоко по 40 рублей за литр – такие цены на качественную продукцию лишь порадуют челябинцев, - прокомментировал депутат ЗСО Константин Толкачев.

Здесь есть как крупные известные бренды, так и товары мелких фермерских хозяйств. Их объединяет не только свежесть, качество и низкая цена – все продукты изготовлены на южноуральской земле.

Председатель Совета депутатов Калининского района Евгения Глухова поделилась своими мыслями не в виде руководителя, а в качестве домохозяйки. Она уверена, что от стоимости и ассортимента выиграют все, и производители, и покупатели.

- Такие ярмарки выгодны всем: и производителям – они выигрывают от оборота, потому как товар раскупается быстро, ведь он без накруток,- сказала она. - И жителям – те, кто привык считать деньги, получают скидку, причем, без ущерба для качества продуктов.

Как уточнил координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей, диетологи рекомендуют кушать продукты, произведенные в регионе проживания.

- Но если без апельсинов зимой нам не обойтись, то в остальном Южный Урал вполне самодостаточен, - уверен он.