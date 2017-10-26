Белоярская АЭС выпустила в Белоярской водохранилище 15 тысяч мальков пестрого толстолобика. Всего в 2017 году планируется выпустить в водоем-охладитель 269 тысяч молоди рыб, предприятие направит на эти цели свыше 7 миллионов рублей.

Напомним, зарыбление является одним из направлений в рамках мероприятий Года экологии в Свердловской области. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из бюджета региона в текущем году профинансировано зарыбление десяти водоемов.

Для выпуска в Белоярское водохранилище 20-грамовых мальков толстолобика их растили из икринок на протяжении пяти месяцев.

На свободе рыбы за два года достигнут массы от 0,5 до 2,5 килограмма в зависимости от естественного питания и летних температур.

Максимальная масса, которой может достичь рыба, – 30-40 килограмм. Средняя продолжительность жизни – 20-25 лет.

Белоярская АЭС восстанавливает виды рыб на основании оценки и расчета, проведенных специалистами Уральского филиала ФГУП «Госрыбцентр». Растительноядные виды рыбы помогают предотвратить зарастание водохранилища водорослями, уменьшают количество фитопланктона, улучшая, тем самым, качество воды.

С 2017 года зарыбление Белоярского водохранилища планируется проводить ежегодно. Экологический мониторинг в ближайшие три года поможет оценить эффект от зарыбления. По результатам мониторинга возможна корректировка количества выпускаемых рыб.