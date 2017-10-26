Парковка для столичных автомобилистов будет бесплатной 4, 5 и 6 ноября

Парковка в Москве будет бесплатной 4, 5 и 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Бесплатно оставить автомобиль можно будет на любой парковке, расположенной на улично-дорожной сети, пишет портал "Москва 24". Во время празднования Дня народного единства для будут доступны более 80 тысяч парковочных мест на улицах Москвы.



Тем не менее, автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и оставлять машины только в разрешенных местах.



"Интенсивность движения на дорогах в праздничные дни, как правило, снижается, и те москвичи, которые решат использовать личный транспорт для поездок в городе, не испытают дефицита в парковочных местах", – отметили в пресс-службе ГКУ Администратор московского парковочного пространства (АМПП).



При этом, плоскостные парковки со шлагбаумами, которых в столице порядка 79, будут работать по действующим тарифам. Стоимость и способы оплаты для них можно посмотреть на информационных щитах при въезде, уточняет "М24".



