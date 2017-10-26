Директор РАМТ Софья Апфельбаум задержана после допроса в СКР

Директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум в четверг задержали после допроса в Следственном комитете. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте. В ближайшее время суд должен принять соответствующее решение.

Софью Апфельбаум допрашивали по делу о хищении средств, выделенных на проект "Платформа", - сообщил источник ТАСС. Апфельбаум стала фигуранткой дела о хищении средств, выделенных на проект режиссера Кирилла Серебренникова. Она проходит по делу как свидетель.

Апфельбаум была директором департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры РФ. По данным издания iz.ru, бывшую чиновницу подозревают в подтасовке документов, благодаря которым АНО "Седьмая студия" Серебренникова получила госконтракт на 214 млн рублей.

Теперь следствие устанавливает, куда делись из них 68 миллионов.