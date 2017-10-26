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Противники «Матильды» в Крыму помолились и ушли

26 октября 2017, 14:04 [ «Аргументы Недели. Крым» ]

Противники «Матильды» в Крыму помолились и ушли

Противники фильма Алексея УЧИТЕЛЯ «Матильда», из числа православных верующих, разошлись с места проведения своей акции против картины менее чем через полчаса после ее начала.

Как сообщали «АН-Крым», около 30 человек собрались сегодня днем возле кинотеатра имени Шевченко в Симферополе с портретами членов семьи Романовых. Некоторые из них пели молитвы, а у здания дежурили полицейские.

Как передает корреспондент «Аргументов недели – Крым», акция завершилась достаточно быстро – уже спустя 20 минут территория перед зданием кинотеатра оказалась совершенно пуста.

Протестующих православных не удалось обнаружить и около кинотеатра «Спартак», который расположен на соседней улице.

Напомним, что каждый третий россиянин планирует посмотреть фильм «Матильда». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Повышенный интерес к «Матильде», по данным ВЦИОМ, проявляют россияне в возрасте старше 60 лет (42%), а также жители городов-миллионников (42%), Москвы и Санкт-Петербурга (39%). Среди молодежи и жителей сельской глубинки интерес к фильму гораздо ниже (28%).

Более трети всех решивших посмотреть «Матильду» признались, что главным фактором, который сподвиг их к этому решению, стал скандал вокруг фильма, пишут "Аргументы недели - Крым".

Фильм «Матильда» вышел в широкий прокат 26 октября. В картине рассказывается об отношениях будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья ПОКЛОНСКАЯ неоднократно обращалась в различные ведомства с просьбой проверить фильм на наличие нарушений, а также обратилась к Генпрокурору РФ с просьбой отозвать у картины прокатное удостоверение.

 

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