Ельцин Центр в Екатеринбурге отказал Ксении Собчак в площадке под мастер-класс

Телеведущая Ксения Собчак запланировала провести мастер-класс в Екатеринбурге. Организаторы мероприятия хотели устроить встречу Собчак с жителями уральской столицы в "Ельцин Центре".

Но центр отказал молодой маме в предоставлении площадки для проведения мероприятия. Собчак хотела поделиться, как мамам маленьких детей правильно распределить свое время.

Представители центра объяснили, что у них заняты все площадки, запланированы несколько лекций и поэтический вечер. Еще Собчак не разрешили выступать из-за того, что она ранее объявила о планах баллотироваться в президенты РФ. По уставу Ельцин Центр не имеет права проводить политические акции.

Ксения Собчак 27 октября в Екатеринбурге проведет два мероприятия: мастер-класс и встречу с избирателями.

Телеведущая родила первенца прошлой осенью. Платону нет еще и года. Управляться с сыном Ксении помогает няня. Муж Максим Виторган с удовольствием занимается с малышом, каждое утро возит в бассейн. Мама Ксении Людмила Нарусова тоже всегда готова нянчить внука.