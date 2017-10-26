Ученые рассказали, к чему приводит худоба у женщин

Американские ученые провели масштабное исследование и выявили, что у женщин, которые в подростковом возрасте имели дефицит массы тела, высокий риск раннего наступления менопаузы.

Исследователи из Массачусетского университета изучили медицински данные 78 759 женщин в возрасте от 25 до 42 лет. За участницами наблюдали в период с 1989 года по 2011 год. В рамках исследования был вычислен индекс массы тела женщин.

В итоге ученые выявили, что у почти 3000 женщин, у которых в подростковом или среднем возрасте был недостаточный вес, менопауза начиналась преждевременно.

О влияние худобы на наступление менопаузы результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у женщин, не имеющих проблем с маленьким весом, менопауза наступала в возрасте 45 — 55 лет.