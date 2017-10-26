В Кыштыме выберут регоператора по обращению с ТКО

Минэкологии Южного Урала открыло конкурс на выбор регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Кыштыме. Об этом сегодня, 26 октября, рассказали на совещании главе Челябинской области Борису Дубровскому.



Напомним, что по решению президента РФ Владимира Путина новая система обращения с отходами должна быть создана в каждом регионе в 2018 году.

- Выбор регоператора по обращению с ТКО – это обязательный этап для организации цивилизованного обращения с отходами в регионе, - отметил Борис Дубровский. - Мы должны детально прорабатывать процессы внедрения новой системы обращения с ТКО в каждом кластере, и эти вопросы должны быть на постоянном контроле.

Глава минэкологии Южного Урала Ирина Гладкова уточнила, что новому оператору нужно будет полностью организовать сферу обращения с отходами на территории Кыштыма, Верхнего Уфалея, Нязепетровска, Снежинска, Каслей, Озерска и Аргаяшского муниципального района. После официального избрания структура заключит договоры с собственниками, перевозчиками мусора, а также с владельцами станций по перегрузке, сортировке и хранению мусора. После этого регоператор должен согласовать тариф с Министерством тарифного регулирования Челябинской области.

- Весной 2018 года после утверждения единого тарифа регоператор приступит к выполнению своих обязанностей, - рассказала Ирина Гладкова. – Вся необходимая инфраструктура уже сформирована, сам конкурс назначен на 17 ноября.