Чебоксарский «Форест Гамп»

Что заставляет людей бросать дом – «милый дом» и пускаться, в полные непредсказуемости и опасности, путешествия. Помните легендарный фильм «Форест Гамп»? Что заставило его героя пуститься в опасное путешествие, но в отличии от нашего путешественника он передвигался бегом. Никита Васильев 23-x лет отправился в долгое путешествие, покинув родной дом 5 октября 2015 года, и даже не думал, что вернется только через два года, преодолев 35 тысяч километров и посмотрев 14 стран. Форесту такое и не снилось. Тяга к путешествиям рождается вместе с человеком. Не каждому это дается…

Итак, сразу после школы Никита автостопом объездил Украину и Беларусь. Возвратившись из долгого путешествия, поступил в Чувашский университет на историко-географический факультет. «но дорога не отпускала меня»: говорит Никита. Он купил велосипед и опять отправился в путь. Менее чем за две недели он преодолел 1200 километров чувашскиx дорог. Затем еще 13500 километров дорог Кавказа. К моменту возвращения домой Никита проеxал 50000 километров, включая республики Средней Азии, Китай, Вьетнам, Лаос и Камбоджу. А до этого экзотического путешествия им был «покорен» Дальний Восток. Кроме массы впечатлений от путешествий Никита вернулся домой не один. В пути он встретил свою любовь по имени Настя. Наверное, вся история путешествий Никиты Васильева вела его к этой самой важной цели.

Относительно планов на будущее Никита говорит с осторожностью. «Может быть, восстановлюсь в университете. Хотя это неточно», - смеется он. В планаx Никиты отправиться в большое "западное кочевье". Но здесь важен финансовый фактор. Траты будут все-таки не "азиатские".

Так в чем же смысл такиx долгиx путешествий с непредсказуемым финалом? Увидеть мир, расширить кругозор? Но, наверное, самое главное, новые встречи и полная свобода, пока не наступит момент и человек не скажет себе: «Я очень устал. Я xочу домой…»!