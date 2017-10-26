В Симферополе началась акция против «Матильды»

Акции против фильма Алексея УЧИТЕЛЯ «Матильда» начались в центре Симферополя с первыми сеансами.

У кинотеатра имени Шевченко собрались порядка 30 человек с портретами членов семьи РОМАНОВЫХ, пишут "Аргументы недели -Крым".

Они не скандируют никаких лозунгов, ведут себя спокойно, некоторые поют молитвы. В кинотеатре «Спартак» установили рамки металлоискателя. У обоих зданий дежурят наряды полиции, но никаких мер пока не предпринимают, пишет «Крыминформ».

Напомним, депутат Госдумы Наталья ПОКЛОНСКАЯ опубликовала в интернете новое видеообращение к генпрокурору Юрию ЧАЙКЕ. В своем обращении депутат подвергла критике надзорное ведомство и его руководителя ЧАЙКУ за то, что они не нашли нарушений в фильме «Матильда».