Синоптики прогнозируют метель в Москве в ночь на 27 октября

Синоптики прогнозируют первую метель в Москве в ночь на пятницу, 27 октября. Сотрудники центра погоды "Фобос" предупредили, что снегопад начнется в четверг вечером и сохранится будущей ночью.

В Москве ожидается пасмурная погода. Снегопад усилится. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ожидается слабая метель. Во время метели ухудшится видимость на дорогах. К утру, возможно, ляжет снег, образуется снежный покров 3-5 сантиметров. Но первый снег растает.

Температура воздуха сейчас держится на несколько градусов ниже климатической нормы.

Ночью столбик термометра понизится до минус 2 градусов, днем не выше плюс 2.