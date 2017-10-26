Поклонская поспорила с Собчак по поводу «генетического отребья»

Наталья Поклонская обратилась через социальную сеть «ВКонтакте» к Ксении Собчак.

Депутат Госдумы написала, что с помощью постов в соцсетях Собчак пытается втянуть ее в полемику. Поклонская объяснила это желанием журналистки заявить о себе.

Кроме того, парламентарий припомнила претендентке на пост главы государства ее давнее высказывание о том, что Россия якобы является страной «генетического отребья». Поклонская не согласилась с Собчак и заявила о том, что та не любит и не уважает свой народ.

Напомним, несколько дней назад Наталья Поклонская прокомментировала слова журналистки о Крыме. После этого Ксения Собчак разместила в своем Instagram пост, в котором порадовалось тому, что Поклонская больше не является прокурором. «Все-таки от депутатов вреда меньше, чем от прокуроров», - написала Собчак.