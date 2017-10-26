В России начнут хоронить новым экологическим способом

В нашей стране к погребению относятся более чем консервативно. Даже кремация у многих до сих пор вызывает негативные эмоции. При этом недавно появилась информация о том, что в ближайшем будущем в России внедрят шведскую технологию.

Суть ее в том, чтобы не сжигать тело, как в крематории, а превращать останки в органические удобрения. Автор нового способа погребения назвала созданную технологию «промессией», что с латинского означает «обещание»: обещание природе вернуть когда-то доставшуюся от нее материю.

Происходит процесс погребения в проматории. Тело усопшего замораживают в течение нескольких дней, а затем помещают в жидкий азот. При помощи вибрации уже и так ставшие хрупкими останки окончательно превращаются в порошок. Из праха удаляют металл и уже после этого в специальном ящике неглубоко закапывают в землю. Вместе с гробом останки разлагаются примерно через полгода-год. Никакого вреда окружающей среде. Многие родственники предпочитают посадить на месте захоронения дерево, которое впитывает в себя компост. Таким образом прах умершего переходит в растение. Сегодня такой метод популярен в десятках развитых стран.