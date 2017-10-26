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В ночь на 26 октября Екатеринбург было видно даже из космоса

26 октября 2017, 13:45 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]

В ночь на 26 октября Екатеринбург было видно даже из космоса
Фото: e1.ru

Около полуночи 25 октября над северной частью Екатеринбурга появился столб света, венчавшийся ярким овальным световым "облаком". Как говорят очевидцы, "световое облако" видели даже в Перми и Челябинске. Впоследствии выяснилось, что источником загадочного явления стала система освещения АО "Тепличное".

«Инновационный тепличный комбинат в поселке Садовый готовят к запуску. Тестируется система досвечивания, которая позволит выращивать на Урале томаты и огурцы круглогодично. Это порядка 16 тыс. тонн продукции в год, что обеспечит область на 25% овощами закрытого грунта. В настоящее время урожай в хозяйстве получают только с марта по октябрь. А столь необычный отражательный эффект можно наблюдать только в пасмурную погоду при низкой облачности. Теперь Екатеринбург будет видно даже из космоса», — цитирует портал Znak пресс-службу АО «Тепличное». 

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