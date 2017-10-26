В ночь на 26 октября Екатеринбург было видно даже из космоса

Около полуночи 25 октября над северной частью Екатеринбурга появился столб света, венчавшийся ярким овальным световым "облаком". Как говорят очевидцы, "световое облако" видели даже в Перми и Челябинске. Впоследствии выяснилось, что источником загадочного явления стала система освещения АО "Тепличное".

«Инновационный тепличный комбинат в поселке Садовый готовят к запуску. Тестируется система досвечивания, которая позволит выращивать на Урале томаты и огурцы круглогодично. Это порядка 16 тыс. тонн продукции в год, что обеспечит область на 25% овощами закрытого грунта. В настоящее время урожай в хозяйстве получают только с марта по октябрь. А столь необычный отражательный эффект можно наблюдать только в пасмурную погоду при низкой облачности. Теперь Екатеринбург будет видно даже из космоса», — цитирует портал Znak пресс-службу АО «Тепличное».