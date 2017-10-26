Десятки юных футболистов отравились в школьной столовой в Якутии

Десятки воспитанников специализированной детско-юношеской футбольной школы в Нерюнгри (Якутия) госпитализированы после отравления в школьной столовой. Республиканская прокуратура проводит проверку по факту отравления юных футболистов.

Врачи Нерюнгринской больницы развернули временный госпиталь, в нем размещены 48 детей, в 19 комнатах по 2–3 человека. Врачи-инфекционисты наблюдают за состоянием пострадавших детей круглосуточно, - передает ТАСС.

Дети пожаловались на боли в животе и расстройство кишечника в среду после ужина в столовой. Семерых ребят сразу госпитализировали, - сообщает РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора, новых случаев пищевой токсикоинфекции среди воспитанников спортшколы в городе Нерюнгри не зарегистрировано.