Родители Жанны Фриске подали новый иск к "Русфонду". В благотворительном фонде сообщили, что иск пока не принят к производству, возможно, вообще не будет принят, сообщило агентство городских новостей "Москва".

Певица Жанна Фриске заболела раком и фонд объявлял сбор денег на ее лечение. Певица скончалась в 2015 году. Родители артистки должны были отчитаться "Русфонду" за потраченные средства.

По решению суда Владимир Борисович и Ольга Владимировна Фриске должны были вернуть "Русфонду" неизрасходованные 21,6 миллиона рублей. До сих пор деньги не возвращены. Сейчас ведется исполнительное производство по иску фонда о возврате этой суммы.

Родители певицы сообщение не комментируют. Дмитрий Шепелев, который воспитывает их с Жанной сына, заявил, что никакого отношения к иску не имеет.