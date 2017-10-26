Пассажирский поезд и БТР столкнулись в Финляндии

Пассажирский поезд и БТР столкнулись в четверг утром в Финляндии в районе Раасепори. По данным финских СМИ, в результате столкновения поезда и БТР есть жертвы и пострадавшие. Информация о них уточняется.

Движение поездов между городами Карья и Ханко из-за происшествия приостановлено. Телекомпания Yle передала, что авария произошла около восьми утра по местному времени. Несколько человек были госпитализированы, - сообщает ТАСС.

Ровно месяц назад, 26 сентября, в Швеции на учениях "Аврора-2017" танк столкнулся с пассажирским поездом недалеко от города Труса юго-западнее Стокгольма. В этой аварии пострадали трое членов экипажа танка и машинист поезда.