На Курилах в ближайшее время начнут создавать базу ВМФ - Клинцевич

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил о начале в ближайшее время базы ВМФ на Курильских островах. По словам сенатора, будущая военно-морская база сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга.

Клинцевич рассказал, что в настоящее время подготовка к созданию базы ВМФ на Курилах идет "строго по плану, без авральных рывков". Как отметил сенатор, на Курилах будет восстановлена и аэродромная сеть. "Эти работы будут увязаны с созданием базы ВМФ", - цитирует РИА Новости Франца Клинцевича.

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в начале года сообщил о планах разместить в 2017 году дивизию на Курильских островах. Как пояснил Шойгу, "ведется активная работа по защите Курил". Власти Японии осудили размещение военных на Курилах.