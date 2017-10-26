Поклонская раскритиковала Чайку в видеобращении на фоне Кремля

Наталья Поклонская опубликовала в интернете новое видеообращение к генпрокурору Юрию Чайке. Ролик записан на фоне Кремля и храма Василия Блаженного.

В своем обращении депутат Госдумы подвергла критике надзорное ведомство и его руководителя Чайку за то, что они не нашли нарушений в фильме «Матильда». Поклонская посетовала на то, что Генпрокуратура проигнорировала все ее письменные заявления по поводу этой ленты. Также Поклонская возмутилась тем, что Чайка назвал ее «девушкой-политиком».

Это не первое видеообращение парламентария к генпрокурору. В предыдущем ролике Наталья Поклонская потребовала признать картину Алексея Учителя экстремистской.