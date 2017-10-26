Сменит ли Ксения Собчак имя и фамилию

Сменит ли телеведущая Ксения Собчак, объявившая о желании стать кандидатом на пост президента РФ, имя и фамилию, ее пресс-секретарь Ксения Чудинова пока не знает.

По словам представителя Собчак, этот момент обсуждался. Но, по мнению Чудиновой, это просто остроумная и смешная шутка.

СМИ начали писать о том, что Ксения Собчак может сменить имя и фамилию.

По словам Ксении Чудиновой, в среду у них встречи с Ксенией Собчак не было. И комментировать, подтверждать или опровергать эту информацию она не может, сообщает портал iz.ru.

Светский обозреватель Божена Рынска, гражданский муж которой Игорь Малашенко возглавит избирательный штаб Ксении Собчак предложила поместить на избирательные бюллетени пункт "Ксения Противвсех".

Отметим, Ксения Собчак уже называют кандидатом в президенты. Но она еще не зарегистрирована в этом качестве в ЦИК.

Напомним, Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение пойти в президенты Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление Ксении Собчак о статусе Крыма с точки зрения международного права