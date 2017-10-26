Новые правила провоза ручной клади в самолетах вступят в силу с 5 ноября

Минтранс РФ опубликовал новые правила провоза ручной клади и багажа в самолетах российских авиакомпаний. Правила вступят в силу с 5 ноября.

По новым правилам, пассажир может провозить бесплатно определенную норму ручной клади, установленную авиакомпанией. Ручная кладь, превышающая по весу указанную норму, должна быть сдана пассажирами в багажное отделение. "Норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией не может быть меньше 5 кг", - говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В качестве ручной клади сверх нормы, установленной авиакомпанией и без дополнительной оплаты, пассажир имеет право провозить: рюкзак, дамскую сумку, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, устройство для переноса ребенка, лекарственные препараты в количестве, необходимом для полета, специальные костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в аэропорту в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free). Вес и габариты пакета с товарами из магазинов Duty Free, как отметил Минтранс, авиакомпании устанавливают самостоятельно