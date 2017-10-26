На Камчатке на трассе перевернулся микроавтобус с людьми

На Камчатке в четверг утром микроавтобус SsangYoung Estano, перевозивший пассажиров, перевернулся на 40 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров.

Всего в рейсовом автобусе маршрута номер 113 находились 11 человек, - пишут сегодня камчатские СМИ. В ГИБДД сообщили, что водитель не справился с управлением транспортным средством на скользкой дороге. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели, "скорая". Пострадавшим оказали помощи на месте ДТП.

Проводится разбирательство