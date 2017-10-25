Белковский стал главным политконсультантом в штабе Собчак

За политическую стратегию в команде Ксении Собчак будет отвечать Станислав Белковский. Эксперт стал главным политконсультантом ее штаба.

Информацию о назначении Беловского на эту должность опубликовал сайт «Эха Москвы». Политолог сообщил, что предложение поучаствовать в президентской кампании Собчак поступило от руководителя ее штаба Игоря Малашенко.

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что журналистка, объявившая о намерении баллотироваться на пост главы государства, приняла участие в программе Андрея Малахова на «России 1». В ходе разговора с ведущим Ксения Собчак снова затронула тему Крыма.