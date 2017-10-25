Руководители «Единой России» обсудили подготовку к партийному съезду

Сегодня состоялась рабочая встреча главы Высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и и.о. секретаря Генерального совета партии Андрея Турчака.

Как сообщили в пресс-службе «Единой России», Грызлов и Турчак обсудили текущие вопросы, а также подготовку к предстоящему партийному съезду. Борис Грызлов отметил, что одной из главных задач в настоящее время является сохранение преемственности в деятельности ЕР, в том числе при работе с фракцией в Госдуме и в региональных парламентах.

Андрей Турчак в ходе встречи заявил о необходимости более плотного взаимодействия Высшего совета и Генерального совета по основным направлениям работы ЕР. Грызлов поддержал однопартийца в этом вопросе.

Ранее «Аргументы недели» писали, что «Единая Россия» разработает предложения по решению проблем в сфере оказания скорой медицинской помощи.