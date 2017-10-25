В Приморье строят первый на Дальнем Востоке завод по утилизации автомобилей

Проект получил название "ТерминаТОР" - от английского "terminate" - уничтожать и "ТОР" - территория опережающего развития. На месте будущего завода пока что чистое поле. Но уже в мае следующего года здесь должны принять на утилизацию первые поддержанные автомобили. Земляные работы на объекте уже начались, сообщает Общественное Телевидение России.

На церемонии запуска строительства первого на Дальнем Востоке завода по переработке старых автомобилей присутствовали японские инвесторы и члены консульства. Соглашение о проекте российские и японские партнёры подписали на Восточном экономическом форуме.

Риозо Арай, президент компании-партнера: "Японские автопроизводители поставляют на российский рынок более 1 миллиона "БУшных" японских автомобилей. И мы понимаем, что такая ситуация вызывает некоторые проблемы экологического плана. В некоторой степени это наша ответственность, поэтому, мы решили сделать проект, направленный на улучшение экологии".







Инвестиции в проект составят 300 миллионов рублей, будет создано 100 новых рабочих мест. Предполагается, что завод решит проблему переработки подержанных машин. В будущем те жители края, которые захотят сдать свою машину на утилизацию, получат деньги на покупку нового автомобиля.