В Екатеринбурге начали наполнять городской пруд

25 октября уровень воды в городском пруде Екатеринбурга начал подниматься. На данный момент уровень воды поднят на метр, в выходные он будет восстановлен полностью.

Уровень воды в городском пруду был понижен несколько месяцев назад из-за реконструкции Макаровского моста. Несколько дней назад работы на объекте, требовавшие понижения, были закончены.

Благодаря обмелению городского пруда жители Екатеринбурга прибрали несколько раз дно водоема.