Мемориал "Стена скорби" откроют в Москве 30 октября
25 октября 2017, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
"Общая сумма пожертвований, собранных Фондом памяти на создание первого общенационального мемориала жертвам массовых репрессий "Стена скорби", составила более 45 миллионов рублей", – сообщил директор Государственного музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда памяти Роман Романов.
Фонд продолжит кампанию по сбору пожертвований. Все средства будут направлены на реализацию трехлетней программы по увековечению памяти жертв репрессий - отметил он.
Ранее сообщалось, что частью мемориала станут природные камни из 58 регионов России. Всего было собрано 170 камней из 58 регионов России – от Колымы до Соловков. Сам мемориал откроют на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца. Высота монумента составит шесть метров, а длина – чуть больше 30 метров.