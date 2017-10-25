Мемориал жертвам массовых репрессий "Стена скорби" торжественно откроют в Москве 30 октября. На создание памятника частные лица и компании пожертвовали более 45 миллионов рублей, пишет портал "Москва 24".

"Общая сумма пожертвований, собранных Фондом памяти на создание первого общенационального мемориала жертвам массовых репрессий "Стена скорби", составила более 45 миллионов рублей", – сообщил директор Государственного музея истории ГУЛАГа и руководитель Фонда памяти Роман Романов.

Фонд продолжит кампанию по сбору пожертвований. Все средства будут направлены на реализацию трехлетней программы по увековечению памяти жертв репрессий - отметил он.