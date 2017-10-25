Путин назвал размер задолженности по зарплатам в России

Совокупная задолженность по зарплатам в России в настоящее время составляет около 3,5 млрд рублей. Такую цифру в ходе совещания с членами правительства назвал Владимир Путин.

Президент России упрекнул работодателей, задерживающих выплаты, в невнимательном отношении к своим сотрудникам и недисциплинированности. По словам Путина, он попросит разобраться с проблемой задержек правоохранительные органы. Соответствующие поручения от главы государства получат Следственный комитет и прокуратура, сообщает «Российская газета».

Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что в России будут увеличены выплаты военным пенсионерам.