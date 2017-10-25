Конфликт вокруг доступа в Областной центр реабилитации инвалидов в Екатеринбурге рассорил жильцов близлежащих домов и людей с ограниченными возможностями. Часть местных жителей, защищая свой двор от «нежелательных элементов», перекрыли удобный проход к медучреждению и в соседний дом. В дело пришлось вмешаться муниципальным властям, но к примирению сторон это не привело.

Эта история началась еще в 2011 году. Управляющая компания «Солнечный круг», обслуживающая дом по адресу Белинского 177, установила в арке металлические ворота с калиткой. Сделано это было с, казалось бы, благой целью: местные жители жаловались, что через этот проход во двор попадают пьяницы, бомжи и прочие деклассированные элементы, которые мешают гулять детям, мусорят и справляют свои естественные нужды.

Но куда зачастую ведет дорога, вымощенная благими намерениями - известно. Заграждения ограничили удобный доступ не только соседям из 175-го дома по этой же улице, но и посетителям Областного центра реабилитации инвалидов, расположенного во дворе.

Правда, изначально калитка оставалась открытой с 08:00 по 18:00 с понедельника по пятницу. Но в июле текущего года проход был закрыт окончательно. И теперь, и жильцам, чтобы попасть домой, и людям с ограниченными возможностями приходится делать почти километровый «крюк». Для тех, кто нуждается в медицинской помощи, помимо увеличения пути, возникли сложности, в связи с удаленностью от остановок общественного транспорта и отсутствием пандусов.

В защиту своих пациентов выступило медицинское учреждение: по мнению медиков, закрытому проходу необходимо придать статус публичного сервитута.

СПРАВКА "АН. Урал"

Публичный сервитут — вид земельного сервитута, устанавливаемого законом или иным нормативным правовым актом в случаях необходимости обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, не предусматривающий изъятия земельных участков. Основным отличием и характеристикой публичного сервитута является отсутствие конкретного управомочного субъекта, в пользование которого устанавливается сервитут, а также установление этого ограничения права собственности в интересах неопределенного круга лиц.

Кстати, чиновники из администрации города еще тогда, на ранней стадии конфликта признали установку ворот и калитки незаконной. Однако конструкция не была демонтирована, а позже – вообще была заблокирована.

«Калитка была открыта, но затем произошел спор, - рассказала пресс-секретарь центра Вера Золотарева. – Жители дома решили так огородить свою территорию, и мы оказались заложниками данной ситуации».

Чтобы прийти к согласию, в администрации Октябрьского района были проведены публичные слушания, посвященные данной проблеме. Любопытная деталь – многие из собравшихся даже приблизительно не знали значения термина «сервитут». Поэтому организаторам пришлось даже проводить небольшой юридический ликбез – причем не перед началом слушаний, а когда споры уже кипели не на шутку.

Всего в слушаниях приняли участие 243 человека – жители домов 175, 177, сотрудники и клиенты Областного центра реабилитации инвалидов, представители общественных организаций. Председательствовала начальник отдела межевания застроенных территорий департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Нина Булычева.

Люди, проживающие в 175-м доме, утверждали, что перекрытая арка была сооружена строителями специально, чтобы обеспечить удобный и безопасный проход и инвалидам, и местным жителям.

«Это ведь было сделано не ими (имеются в виду инициаторы закрытия прохода – прим. ред.), арка была уложена плиткой, там стояли видеокамеры, и проходили люди беспрепятственно, - заявил жилец «отторгнутого» дома. – Там ведь ходили не только посетители дома инвалидов, но и матери с колясками, дети. Поэтому я считаю, что это незаконно сделано, и это надо все разгородить».

«А вот никто не упомянул, что у нас на выходе из метро пять алкомаркетов, - возразила мужчине жительница 177-го дома. – И эти алкаши сивушные все в наш двор идут. Почему мы должны арку расчищать за собственный счет? Деньги сейчас все считают! Почему мы должны эту арку расчищать для инвалидов? Я против». Но большинство было на стороне инвалидов: за придания статуса публичного сервитута проголосовали 166 граждан, «против» высказались 58.

Однако «проигравшая» сторона, по всей видимости, сдаваться не намерена. После оглашения результатов противники свободного доступа продолжали ругаться, грозились игнорировать принятое решение, и даже сравнивали своих соседей и посетителей реабилитационного центра с бомжами и алкоголиками.

«Не успели люди приехать с общественных слушаний, как они стали свидетелями демонтажа в спорном проходе тротуарной плитки, - рассказал «Аргументам недели. Урал» житель 175-го дома Николай Яковлевич. – Мы частично восстановили ее. На следующий день управляющей компанией была предпринята попытка установить в арке забор!». Между сторонами конфликта разгорелся жаркий спор с взаимными обвинениями, обещаниями вызвать полицию и даже угрозами.

Чем закончится данный спор – неизвестно, так как результаты голосования на общественных слушаниях носят рекомендательный характер. Окончательное решение примут чиновники администрации Екатеринбурга.

«Давайте скажем честно, городская среда очень плохо приспособлена для передвижения людей с ограниченными возможностями, - отмечает социальный работник, помощник инвалида-колясочника Марианна Шустова. – И хотя это обсуждается достаточно давно, вопрос с мертвой точки кардинально не сдвигается. А в данном случае возникла парадоксальная ситуация: проблемы для таких людей создаются усилиями самих горожан».

А в это время…

Благоустройство дворов Екатеринбурга, участвующих в программе приоритетного регионального проекта по формированию комфортной городской среды 2017 года, к середине предстоящей недели будет полностью завершено. Об этом 19 октября в ходе проверки дворовых территорий столицы Урала министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову сообщил замглавы администрации города Владимир Гейко.

«В рамках проекта в городе благоустраивается 14 дворов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию. Работы на оставшихся находятся в стадии завершения и будут сданы 24-25 октября», - сообщил он. Правда, «двор раздора», министру не показали – его возили на улицы Агрономическую, Амундсена, но не на Белинского к Областному центру.

А между тем, программа «Формирование комфортной городской среды» является одним из стратегических проектов региона в сфере ЖКХ, направленных на выполнение поручений Президента России Владимира Путина и программы главы региона Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». В ее рамках к 2022 году на Среднем Урале планируется благоустроить не менее 40% дворов и 60% общественно значимых пространств. В текущем году, по словам Николая Смирнова, участниками проекта стали 33 муниципальных образований: на их территориях ведется благоустройство 99 дворов и 34 общественно значимых пространства, а общая сумма затрат составляет 908 млн рублей, из них 350 – из федерального бюджета. «На следующий год, благодаря активной позиции губернатора, федеральная поддержка региона будет увеличена почти в три раза и достигнет 900 миллионов», - резюмировал Николай Смирнов.

Зачем эти миллионы, если в одном, отдельно взятом дворе простые люди не могут прийти к согласию в отношении инвалидов? А муниципальные чиновники не могут (или не хотят) принимать решение, списывая ответственность на некие, имеющие лишь рекомендательную силу общественные слушания. «Аргументы недели. Урал» продолжат следить за развитием событий.