Власти Петербурга опровергли новости о нехватке хлеба в городе

Власти Санкт-Петербурга опровергли распространяемую сегодня новость о возможном дефиците хлеба в Северной столице. По словам главы комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Максима Мейксина, в городе достаточный резерв зерна.

Как заверил чиновник, в течение пяти дней Петербург вернется на четкие поставки объемов зерна, - передает "Эхо Москвы".

В администрации города заверили, что у мукомольных предприятий имеется запас зерна на две-три недели, и в продовольственном фонде сформирован постоянный резерв. Даже при прекращении поставок количество имеющегося зерна хватит на месяц.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский уже заявил, что Минсельхоз не видит никаких проблем с доставкой зерна в Санкт-Петербург, заявили- передает РИА Новости.

"Коммерсантъ" ранее сообщил, что дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может негативно сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Петербурга. По данным издания, зерно активно идет на экспорт, а специальные вагоны не доходят до местных переработчиков.

О проблемах, связанных с поставками вагонов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уведомил вице-премьера Аркадия Дворковича.