Европейские ученые выявили, какие женщины получают наибольшее удовлетворение от секса. Психологи советуют дамам любить себя такими, как есть. Есть женщины, которые недовольны своей внешностью от макушки до кончиков пальцев. А многие так самоуверенны в своей неотразимости, что не беспокоятся о внешности.

Ученые из Лувенского католического университета в Бельгии провели исследование и заключили, что женщины, которые довольны своими глазами, губами и ушами, получают максимальное удовлетворение от секса. В эксперименте участвовали женщин в возрасте от 18 до 80 лет разной комплекции. В ходе исследования они оценивали привлекательность своих 19 физических характеристик и рассказали о сексуальном опыте.

Выяснилось, что стройная фигура, настроение партнера и счастье в отношениях не сильно влияют на качество секса. Респонденты, считающие свое тело "выразительным", отличались повышенной самооценкой, - сообщает ИА "Росбалт" со ссылкой на статью в журнале Sexologies. "Яркая женственность" форм тела самооценку снижала.