Крымчане ждут завтрашнюю премьеру фильма «Матильда»

Большинство читателей информационного портала «Аргументы недели – Крым» готовы и хотят посмотреть фильм Алексея УЧИТЕЛЯ «Матильда», премьера которого состоится на полуострове завтра.

Как показал опрос на страницах нашего издания в социальных сетях, 74% принявших участие в голосовании крымчан хотят узнать, что так сильно взволновало бывшего прокурора республики Наталью ПОКЛОНСКУЮ, которая так неистово борется с лентой «Матильда».

Еще 8% читателей осуждают этот фильм несмотря на то, что еще не видели его. Почти 17% проголосовавших не пойдут на «Матильду» по причине того, что еще не отошли от просмотра фильма Алексея ПИМАНОВА «Крым».

Напомним, что по данным «АН-Крым», не все кинотеатры Симферополя будут показывать скандальный фильм УЧИТЕЛЯ. От показа отказался кинотеатр «Мультиплекс». Также фильм не будут показывать в единственном кинотеатре Керчи, пишут "Аргументы недели - Крым".

Отдельно стоит заметить, что каждый третий россиянин планирует посмотреть фильм «Матильда». Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Повышенный интерес к «Матильде», по данным ВЦИОМ, проявляют россияне в возрасте старше 60 лет (42%), а также жители городов-миллионников (42%), Москвы и Санкт-Петербурга (39%). Среди молодежи и жителей сельской глубинки интерес к фильму гораздо ниже (28%).

Более трети всех решивших посмотреть «Матильду» признались, что главным фактором, который сподвиг их к этому решению, стал скандал вокруг фильма.

А вот пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ, побывав на премьере фильма УЧИТЕЛЯ «Матильда», предложил всем самим посмотреть киноленту. ПЕСКОВ не ответил на вопрос о том, понравился ли ему фильм. Он предложил «всем сходить и посмотреть» фильм самостоятельно. «Каждый придет к своему мнению», — подчеркнул он.