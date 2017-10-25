Золотов рассказал об убийстве в Чечне из-за бытовых проблем

Директор Росгвардии Виктор Золотов на заседании Совета Федерации сообщил, что убийство военнослужащих в Чечне сослуживцем произошло на бытовой почве.

Старший лейтенант Росгвардии, 23 октября расстрелявший четверых военных, не имел отношения к террористам. "Там нет никакого терроризма, никакого экстремизма. Обыкновенная бытовая тема", - сообщил Золотов. По его словам, "трагедия произошла из-за недоработки командующего округом". Росгвардия контролирует расследование этого случая.

Командир взвода инженерно-саперной роты войсковой части №6791, старший лейтенант Марат Гаджиев был женат. Но жилья у них не было. Они уехали в отпуск, а когда вернулись, в комнату к ним подселили военнослужащего. Женщине пришлось уехать. Гаджиев узнал, что его должны уволить.

"Данный товарищ ушел в бытовую плоскость, вопрос с жильем не был решен, проблемы с женой были. Его жену просто-напросто убрали из части. Это вызвало эмоциональный всплеск, он и так был раздражен", - рассказал Золотов сенаторам. По версии следствия, Гаджиев взял автомат в комнате для хранения оружия и расстрелял командира роты и еще троих сослуживцев. Его ликвидировали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".