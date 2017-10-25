Энергетики Южного Урала выявили сотни воров электроэнергии

Очередной рейд по потребителям электроэнергии провели специалисты «Челябэнерго». С начала года за 48 рейдов они выявили более 140 фактов незаконного потребления электроэнергии в Верхнеуральском районе.

После последней проверки 130 приборов учета у жителей Верхнеральского района обнаружилось, что общий объем выявленного безучетного потребления составил почти 32 тысячи кВт/ч.

Всего во время рейдов этого года были проверены 1868 счетчиков, составлено 142 акта неучтенного потребления на 650 345 тысяч кВт/ч, выдано 150 предписаний на замену приборов учета. В 32 прибора учета электричества были произведены вмешательства, что в итоге исказило показания счетчиков.

В результате прошло 5 судов, в том числе 2 из них в суде высшей инстанции. Во всех судах решения вынесены в пользу энергокомпании. Отметим, что из-за хищения электроэнергии страдают честные потребители: качество и надежность подачи электроэнергии падает, могут быть перебои, порча электроприборов и даже пожары. Кроме того, если ваш сосед по площадке крадет электричество, то его плата ложится на плечи всех жителей многоквартирного дома.