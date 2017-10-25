В Москве соцвыплаты льготным категориям граждан увеличатся в несколько раз

Московские власти намерены повысить социальные выплаты целому ряду льготных категорий граждан.

Данную информацию в среду, 25 октября, предоставил мэр столицы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме с ежегодным отчетом. Как сообщает РИА "Новости", пенсии московских пенсионеров увеличатся до 17,5 тысяч рублей, выплаты матерям-одиночкам возрастут до 15 тысяч рублей, а пособия для малообеспеченных граждан вырастут в пять раз.

Градоначальник также выдвинул идею в два раза повысить ветеранам труда, труженикам тыла, а также пострадавшим от политических репрессий ежемесячную компенсацию.