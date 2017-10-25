Конституционный суд: в России придадут правовой статус роботам

В среду, 25 октября, судья Конституционного суда РФ Гадим Гаджиев сделал важное заявление.

Эксперт подчеркнул, что не видит никаких сложностей в придании правового статуса роботам в России. Гаджиев отметил в рамках научных чтений "Проблемы правосубъектности на современном этапе", что Конституционный суд в скором времени сможет решить данный вопрос, передает РИА "Новости".

Судья, однако, пока не может сказать, будут ли роботы иметь гражданско-правовой статус. Для этого, по мнению специалиста, следует включить робототехнику в некоторые реестры.