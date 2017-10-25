Ерзовчане обсудят, нужен ли им муэдзин

В поселке Ерзовка Волгоградской области готовятся провести общественные слушания по постройке мечети. Глава поселения не только собирается сам присутствовать на сходе, но и вызывает для обеспечения правопорядка наряд полиции.

Общественными слушаниями волгоградцев не удивишь – они проходят регулярно и собирают лишь небольшую аудиторию неравнодушных жителей. Остальные настолько смирились с невозможностью повлиять на обустройство той или иной общественной территории, что на подобные собрания не ходят. Но публичное обсуждение новостройки в посёлке Ерзовка неподалёку от Волгограда может случиться горячим. Настолько, что провести его планируют с нарядом полиции.

Вторую неделю вся Ерзовка гудит от новости, которую сообщила районная газета, пригласившая 1 ноября селян на общественные слушания по строительству мусульманского молельного дома. Небольшую мечеть решил построить бывший председатель азербайджанской поселковой диаспоры.

Местом будущей постройки он определил восемь соток собственного дачного участка в садовом обществе «Волго-Дон». По его планам молельный дом должен занять половину участка.

Местные жители напуганы такой инициативой и считают, что на земле, предназначенной для сельскохозяйственных работ, не место религиозно-культовому строению.

Аргументы, что мечеть будет привлекать добропорядочных верующих мусульман, не убеждают людей. К тому же, из-за постоянной миграции выходцев с Кавказа и Средней Азии, Ерзовка стала многонациональной. Одна из многочисленный диаспор в посёлке – армянская. Ерзовчане опасаются, что малейший конфликт, возникший на национальной почве и подогретый религиозными воззрениями, может привести к большой беде.