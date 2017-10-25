Росгвардия создаст морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста

Росгвардия сформирует морскую бригаду для обеспечения безопасности Крымского моста через Керченский пролив, который соединит полуостров Крым с Краснодарским краем.

Крымский мост оперативно возводится в рамках программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года". Работы по строительству моста начались в феврале 2016 года. Движение автомобилей по мосту через Керченский пролив мостостроители планируют открыть в декабре 2018 года, движение поездов - в декабре 2019 года.

Над стройкой на днях были обнаружены американские беспилотники.

Директор Росгвардии Виктор Золотов сегодня во время "правительственного часа" в Совете Федерации сообщил, что перед Росгвардией поставлена задача по обеспечению безопасности Крымского моста, - сообщает ТАСС. По словам генерала, во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение - морскую бригаду.