В Петербурге женщина умерла после пожара на операционном столе

Нелепая случайность для 53-летней петербурженки Ирины Хамраевой и ее семьи обернулись самыми трагическими последствиями. В начале сентября женщина упала в ванной и ушибла руку. В травмпункте диагностировали перелом и вывих правого плеча – понадобилась операция.

Ирина хотела быстрее поправиться, и потому нашла для себя самую лучшую клинику. НИИ имени Вредена специализируется на травматологии. За 80 тысяч рублей врачи обещали поставить пациентку на ноги за шесть дней.

- 8 сентября перед платной операцией родным объяснили как что будет. У мамы откололся маленький кусочек от плечевой кости – операция с такой травмой считается не сложной. Уже через четыре дня после операции маму должны были выписать, - вспоминает сын погибшей Владислав Кошелев.

О том, что что-то пошло не так, родные поняли по поведению медсестер. Через час после начала операции, они пришли в палату к Ирине и стали собирать ее вещи. Близким объяснили: «Хамраеву переводят в другое отделение. Врач сейчас придет и все расскажет».

- Потом подошел заведующий отделением Анатолий Перетяка. Он сам проводил операцию и рассказал, что произошло возгорание тела. Под мамой вспыхнула простыня. В результате женщина получила ожог открытым пламенем 2 и 3 степени, обгорели 25 процентов спины и левого плеча. Как и почему – на эти вопросы нам так никто и не ответил, - рассказывает Владислав.

В шесть часов вечера Ирину Хамраеву перевезли в НИИ Джанилидзе. Женщина еще была в сознании, но врачи приняли решение не пускать к ней родственников.

А 11 сентября Владиславу позвонили и сказали, что его мать пережила клиническую смерть. После попытки реанимации Ирина впала в кому.

- Утром 18 октября мама скончалась. После этого из НИИ Вредена так никто и не позвонил, даже соболезнования не выразили.

13 сентября следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В НИИ Вредена сообщили, что по факту ЧП ведется внутренняя проверка.

(По материалам сайтов rosbalt.ru m7.ru dp.ru ivbg.ru)