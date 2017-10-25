В Челябинске незаконно снесли киоски с шаурмой

Как отметили специалисты антимонопольной службы Челябинска, несмотря на то, что ларьки с продуктами питания действительно должны были убрать, сама процедура сноса была проведена с серьезным нарушением.

Дело в том, что подрядная организация (МБУ «Служба демонтажа и землеустройства») получила заказ на проведение работ по сносу некапитальных объектов от Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска без проведения торгов. На работы выделялись приличные деньги - за 2016 и 2017 годы перечислено более 13 миллионов рублей.

В июле этого года региональное УФАС России выдало КУИЗО предупреждение о прекращении нарушения закона о защите конкуренции. Если бы его исполнили, то претензий антимонопольщиков удалось бы избежать. Однако комитет продолжил работу в прежнем режиме.

По этому факту возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение вопроса назначено на 27 ноября.