Как понравиться на первой встрече

Вам предстоит важная встреча, от которой зависит многое. Задача — понравиться собеседнику и добиться нужного вам результата. Простой прием позволит быстрее достичь цели.

Все что нужно сделать - попробовать подстроиться под собеседника, чтобы вызвать его расположение. «Зеркальте» его: копируйте (но не утрировано) его позы, жесты, темп речи, интонации, ритм дыхания. Доказано, что подобная «зеркальность» максимально заставляет доверять собеседнику. Двигайтесь в той же манере, что визави, выражайте те же эмоции в те же моменты, формулируйте так же, как он, и он будет пребывать в полной уверенности, что вы разделяете его ценности и жизненные цели. Помните: если от вас исходит ощущение комфорта и уважения к пока еще чужой территории, это является мощнейшим невербальным внушением, что с вами можно хорошо сработаться.

Действуйте, и успех не заставит себя ждать. Главное – не увлечься процессом по системе Станиславского и не заработать раздвоение личности.