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Как понравиться на первой встрече

24 октября 2017, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Как понравиться на первой встрече
фото: pixabay.com

Вам  предстоит важная встреча, от которой зависит многое. Задача — понравиться собеседнику и добиться нужного вам результата. Простой прием позволит быстрее достичь цели.

Все что нужно сделать - попробовать подстроиться под собеседника, чтобы вызвать его расположение. «Зеркальте» его: копируйте (но не утрировано) его позы, жесты, темп речи, интонации, ритм дыхания. Доказано, что подобная «зеркальность» максимально заставляет доверять собеседнику. Двигайтесь в той же манере, что визави, выражайте те же эмоции в те же моменты,  формулируйте так же, как он, и он будет пребывать в полной уверенности, что вы разделяете его ценности и жизненные цели. Помните: если от вас исходит ощущение комфорта и уважения к пока еще чужой территории, это является мощнейшим невербальным внушением, что с вами можно хорошо сработаться.

Действуйте, и успех не заставит себя ждать. Главное – не увлечься процессом по системе Станиславского и не заработать раздвоение личности.

 

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Уфологами обнаружен НЛО в лунном кратере Тихо

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Премьерная интрига

Премьерная интрига

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Французский музыкант обвинил Киркорова в плагиате и потребовал 15 млн рублей

Французский музыкант Жильбер Синуэ обвинил в плагиате Филиппа Киркорова. В иске, поданном Синуэ в суд, говорится о том, что российский певец использовал без разрешения его песню Helwa ya Baladi.

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Центр реабилитации хищных птиц собирает средства на обогрев подопечных

Центр реабилитации хищных птиц собирает средства на обогрев подопечных

В Новосибирске сотрудники Центра реабилитации хищных птиц собирают деньги на обогреватели для карантинного отделения. Чтобы обогреть центр, нужно собрать около 11 тысяч рублей, иначе зимой содержать птиц будет негде.

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Росгвардия сообщила, почему ОМОН и СОБР пока не переведут на военную службу

Росгвардия сообщила, почему ОМОН и СОБР пока не переведут на военную службу

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Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в России

Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в России

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Эксперт усомнилась в адекватности Порошенко после его заявления о Донбассе

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Армен Джигарханян подал на развод с женой

Армен Джигарханян подал на развод с женой

Народный артист СССР Армен Джигарханян подал на развод с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Документы артист подал в Кунцевский районный суд в Москве сразу после выписки из больницы. Заседание по бракоразводному процессу пройдет в закрытом режиме по просьбе артиста. Вопрос по разделу имущества будет рассматриваться отдельно.

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