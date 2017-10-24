РСХБ увеличит кредитование экономики Волгоградской области

В ходе встречи обсуждались вопросы финансирования Банком проведения сезонных работ, в том числе по программе льготного кредитования АПК, поддержки малого и среднего бизнеса региона, а также перспективы реализации на территории Волгоградской области крупных инвестиционных проектов в сферах сельского хозяйства и промышленности.

«РСХБ является ключевым финансовым партнером волгоградских аграриев. Только с начала текущего года Банк направил в АПК области более 7 млрд рублей. Сегодня мы расширяем сферу своих интересов и активно развиваем сотрудничество с предприятиями из всех приоритетных отраслей экономики, в том числе промышленности, строительства, торговли и ряда других. Мы готовы рассмотреть возможности поддержки реализации инвестиционных проектов на территории Волгоградской области, используя для этого значительный накопленный опыт и необходимые ресурсы», – отметила Оксана Лут.

«РСХБ входит в ТОП-3 по объему розничного кредитного портфеля и занимает 3 место по сумме привлеченных вкладов на российском банковском рынке. Только с начала текущего года объем привлеченных Волгоградским филиалом средств населения увеличился на 27%, до 13,5 млрд рублей, что свидетельствует о высоком доверии к Банку со стороны частных клиентов. Клиентами АО «Россельхозбанк» в регионе являются более 150 тысяч человек, из них около 110 тысяч активно пользуются продуктами Банка», – подчеркнула Ирина Жачкина.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Оксана Лут и Ирина Жачкина провели ряд встреч с руководителями крупных региональных предприятий по вопросам расширения сотрудничества, предоставления комплексного банковского обслуживания, в том числе в рамках «зарплатных» проектов, взаимодействия в инвестиционной сфере.

Россельхозбанк работает на территории Волгоградской области с 2001 года и на настоящий момент осуществляет свою деятельность посредством 28 точек продаж. За время работы Банк вложил в экономику региона более 70 млрд рублей, при поддержке Россельхозбанка реализовано порядка 20 инвестиционных проектов.