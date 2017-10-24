Вторичное жилье в Москве подешевело до уровня 2013 года

В Москве наблюдается резкое снижение цен на вторичном рынке недвижимости. К октябрю цены на квартиры из вторых рук упали до уровня 2013 года. В то же время объем предложения за третий квартал показал прирост.

Как отмечают эксперты, в третьем квартале текущего года цены снизились на два процента. На сегодняшний день среднее значение стоимости квадратного метра находится на уровне 183,7 тыс. рублей, показало исследование, сообщает "Интерфакс".

При этом в сентябре покупатели проявили активный интерес к недорогим двухкомнатным квартирам, расположенным в домах, участвующих в программе реновации.