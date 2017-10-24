Центр реабилитации хищных птиц собирает средства на обогрев подопечных
24 октября 2017, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Новосибирске сотрудники Центра реабилитации хищных птиц собирают деньги на обогреватели для карантинного отделения. Чтобы обогреть центр, нужно собрать около 11 тысяч рублей, иначе зимой содержать птиц будет негде, сообщает Общественное Телевидение России.
Отделение карантина открылось этим летом. Там содержатся птицы, которые травмированы и за которыми нужен постоянный уход. Сейчас за ними смотрят около десяти человек - работают они посменно, навещают подопечных два раза в день. На реабилитации находятся около 20 особей. Но новые пациенты в центр поступают регулярно, и волонтеры стараются принять всех птиц, а не только хищные породы.
Ульяна Бакшеева, координатор волонтёров центра реабилитации хищных птиц: "Обыкновенных голубей с улиц не принимаем по одной простой причине - они очень часто больны неизлечимыми заболеваниями, которые могут травмировать других птиц. Будет ограниченное количество мест на врановых птиц, потому что птицы достаточно крупные и требуют большого ухода".
Ограничения связаны и финансовыми возможностями приюта. Содержание мелких птиц обходится в сумму около трех тысяч рублей, а больших - в шесть тысяч в месяц. После реабилитации их обычно выпускают в природу, а если это невозможно, то пристраивают в добрые руки.