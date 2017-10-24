Центр реабилитации хищных птиц собирает средства на обогрев подопечных

В Новосибирске сотрудники Центра реабилитации хищных птиц собирают деньги на обогреватели для карантинного отделения. Чтобы обогреть центр, нужно собрать около 11 тысяч рублей, иначе зимой содержать птиц будет негде, сообщает Общественное Телевидение России.

Отделение карантина открылось этим летом. Там содержатся птицы, которые травмированы и за которыми нужен постоянный уход. Сейчас за ними смотрят около десяти человек - работают они посменно, навещают подопечных два раза в день. На реабилитации находятся около 20 особей. Но новые пациенты в центр поступают регулярно, и волонтеры стараются принять всех птиц, а не только хищные породы.