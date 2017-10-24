Росгвардия сообщила, почему ОМОН и СОБР пока не переведут на военную службу

Сроки перевода на военную службу сотрудников ОМОНа, СОБРа и авиационных подразделений Росгвардии могут быть перенесены из-за отсутствия финансирования, заявил первый замдиректора ведомства Сергей Меликов.

Меликов добавил, что задача такого масштаба реализуется впервые, и помимо сложностей, связанных с бюрократическими процедурами, требуют решения вопросы сохранения переводимым сотрудникам соответствующего уровня социальных гарантий. Он подчеркнул, что сейчас Минфином денежные средства для войск национальной гвардии на выполнение этой задачи не выделяются, передает ТАСС. В скором времени по этой теме должно состояться совещание.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия постепенно отказывается от службы в вооружённых силах по призыву. Об этом он сказал в ходе общения с членами национальной сборной WorldSkills Russia.