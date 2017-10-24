Петиция президенту

В минувший понедельник в Челябинске прошел митинг, на котором была поднята темя загрязнения Челябинска местными заводами.

Тема строительства Томинского ГОКа тоже, безусловно, поднималась, однако горожане подчеркнули, что их «травят уже сейчас», поскольку в регионе нет контроля за выбросами на предприятиях.

Особое недовольство митингующих вызывают сразу многие промышленные холдингам, работающие в Челябинской области - ЧЭМК, ЧМЗ, ММК, Кыштымский медеэлектролитный завод, Челябинский цинковый, ЧТПЗ и другие. По мнению протестующих, в Челябинске уже есть проблемы с экологией, которые надо срочно решать.

Участники акции сослались на опыт Екатеринбурга, где власть прислушалась к активно выраженной позиции граждан по поводу строительства большого храма, однако в Челябинске власти не желают услышать своих граждан.

Собравшиеся подписали экологическую петицию в Совет при Президенте РФ.