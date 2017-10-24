Афонский старец Ефрем едет в Екатеринбург

27 октября в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии состоится встреча с архимандритом Ефремом, игуменом Ватопедской обители Святой Горы Афон, сообщает пресс-служба епархии.

Старец поделится своим духовным опытом, расскажет о жизни в афонской обители, а также ответит на вопросы мирян.

«Сам старец называет Святую Гору Афон местом аскезы, молчания, молитвы и покаяния. Поэтому духовный опыт, приобретаемый там монахами, бесценен для мирских людей», - пишет епархия.