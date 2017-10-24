Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в России

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия постепенно отказывается от службы в вооружённых силах по призыву. Об этом он сказал в ходе общения с членами национальной сборной WorldSkills Russia.

Ребята спросили, можно ли сделать альтернативную службу для того, чтобы там тренировалось новое поколение чемпионов, параллельно отдавая долг родине. Владимир Путин сказал, что планируется "развивать то, что начало Минобороны" - научные роты. А в данный момент готовится технопарк для молодежи, которая закончила высшие учебные заведения и будет проходить настоящую воинскую службу по призыву, но при этом сможет использовать свои знания, рассказал глава государства. Так что через какое-то время этот вопрос будет совсем не актуален.

Ранее сообщалось, что менее 500 человек из 142 тысяч, призванных в армию в марте текущего года, проходили альтернативную гражданскую службу (АГС), что свидетельствует о ее непопулярности в Российской Федерации.

Министерство иностранных дел Украины потребовало от России отменить военный призыв на территории Крыма и Севастополя. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины.