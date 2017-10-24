Российские страховщики отказываются ремонтировать автомобили по ОСАГО

Российские страховщики отказывают в проведении ремонта по ОСАГО. Суммы, которые компании готовы предоставить клиентам за ремонт, позволяют приобрести исключительно б/у запчасти, снятые с попавших в аварии авто.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письмо в Центробанк, в котором утверждается, что прямое урегулирование убытков по ОСАГО в РФ так и не заработало, пишут "Известия". Представители российских автомобильных дилеров утверждают, что такая политика страховщиков наносит ощутимый ущерб и самим дилерам, и автовладельцам. В частности, активисты считают, что натуральная форма возмещения не эффективна, так как хозяева машин лишаются качественной услуги, а дилерские центры не могут произвести ремонт в соответствии с законом. Как пишут авторы письма, из крупных российских страховщиков только "Росгосстрах" заключил договоры на ремонт с официальными дилерами.

Регулятор встал на сторону страховых компаний, поскольку денежные выплаты не представляют собой нарушением законодательства.